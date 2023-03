DJ MARKET TALK: Credit Suisse pode precisar de grande reestruturação

(DJ Bolsa)-- O Credit Suisse pode precisar de medidas radicais para resolver os seus problemas, incluindo uma possível aquisição por um rival, diz o JPMorgan. Embora os problemas do banco suíço não pareçam sistémicos, o status quo já não é uma opção, diz o JPM. Uma solução pode ser encerrar a banca de investimento do grupo, mas isso pode custar CHF10 mil milhões, demorar algum tempo e ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.