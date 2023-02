DJ MARKET TALK: Credit Suisse precisa de conter a erosão da receita

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Credit Suisse precisa urgentemente de conter a erosão da receita e a má gestão de ativos em 2023-24, disse Dieter Hein, analista da Baader. No âmbito da reestruturação até 2025, o banco ainda enfrenta altos riscos, disse Hein. "Os investidores vão acreditar na narrativa das ações? A nossa resposta clara é: não, agora não", disse Hein. O alvo de retorno sobre os ativos tangí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.