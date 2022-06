DJ MARKET TALK: Credit Suisse precisa de mais ação para descansar mercados

(DJ Bolsa)-- O update do Credit Suisse antes do dia do investidor carecia de detalhes sobre ações decisivas nos planos de corte de custos, disse Anke Reingen, analista do RBC Capital Markets, numa nota de research. O banco suíço não comentou o desempenho do segundo trimestre e não acrescentou nada de novo à atualização do início de junho, quando disse que iria reportar um terceiro prejuízo trimestral consecutivo,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

