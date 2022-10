DJ MARKET TALK: Credit Suisse precisa de mais capital para recuperar rentabilidade

(DJ Bolsa)-- O Credit Suisse precisa de CHF6 mil milhões de capital para reestruturar efetivamente as operações, sustentar o crescimento e proteger-se de riscos desconhecidos, dizem analistas da KBW Research numa nota. O facto de a capitalização de mercado do Credit Suisse ter caído abaixo de CHF10 mil milhões esta semana é um sinal preocupante, dizem, acrescentando que a empresa pode estar a ser apanhada num ciclo vicioso ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.