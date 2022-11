DJ MARKET TALK: Credit Suisse realça rendimento fixo como oportunidade em 2023

(DJ Bolsa)-- Os ativos de rendimento fixo vão provar ser mais atrativos à medida que a restrição monetária possivelmente abranda em 2023, de acordo com o outlook de investimento mais recente do Credit Suisse. O banco suíço vê recessões na Zona Euro e no Reino Unido e uma descida do crescimento nos EUA e na China em 2023 depois de um 2022 que viu subidas agressivas das taxas dos bancos centrais e abrandamento do crescimento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.