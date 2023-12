DJ MARKET TALK: CreditSights mantém perspetiva construtiva na China

(DJ Bolsa)-- A CreditSights permanece construtiva quanto ao outlook macroeconómico da China para 2024 e à dívida de grau de investimento depois de a Moody's ter cortado o outlook de crédito do país. As analistas Zerlina Zeng e Zoey Zhou acreditam que o apoio financeiro concedido aos governos locais e às empresas estatais vai aliviar a pressão orçamental, reduzindo o risco de incumprimento da dívida que vai afetar os ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.