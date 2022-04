DJ MARKET TALK: Crescimento da China deve abrandar com apoio político insuficiente

(DJ Bolsa)-- O crescimento económico da China deve abrandar no âmbito de uma série de desafios e de um apoio político relativamente inadequado, dizem os estrategas da Manulife Investment Management numa nota. Os desafios incluem uma continuação dos problemas das cadeias de fornecimento, subida dos custos da postura de zero-Covid, um agravamento do setor imobiliário e um abrandamento do crescimento das exportações, dizem.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

