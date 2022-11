DJ MARKET TALK: Crescimento da China deve abrandar, rondará 4% nos próximos anos

(DJ Bolsa)-- O crescimento potencial da economia da China deve descer nos próximos anos, mas a uma média de mais de 4% por ano esta década, diz o UBS numa nota. Mas se as restrições atuais e confinamentos intermitentes para a Covid-19 continuarem além de março, o crescimento da China pode continuar muito fraco, provavelmente adiando a recuperação do setor imobiliário, diz. Uma rápida reabertura depois de març... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.