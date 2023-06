DJ MARKET TALK: Crescimento da China deve manter-se apesar das medidas de alívio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)--A China deve continuar a enfrentar ventos contrários ao crescimento, mesmo depois de Beijing ter anunciado mais flexibilização para combater o enfraquecimento da recuperação pós-Covid, disseram economistas do Goldman Sachs. O atual suporte político à indústria de tecnologia avançada, que cumpre o plano de "crescimento de alta qualidade" da China, não deve gerar um forte impulso de crescimento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.