DJ MARKET TALK: Crescimento da China pode abrandar mais que o previsto em 2023

(DJ Bolsa)-- O crescimento económico da China em 2023 pode abrandar mais do que o Barclays esperava anteriormente, disseram economistas do banco, que baixaram a previsão de crescimento do PIB para o país em 2023 para 3,8%, face a 4,5%. O corte foi atribuído à perspetiva mais fraca do Barclays para o setor imobiliário da China e à degradação da procura externa devido a uma recessão global iminente e às crescentes ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.