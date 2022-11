DJ MARKET TALK: Crescimento da China pode abrandar no quarto trimestre

(DJ Bolsa)-- O crescimento do PIB da China pode abrandar novamente no último trimestre do ano, após uma expansão surpreendentemente forte de 3,9% no terceiro trimestre, disseram economistas do Nomura após os indicadores económicos mais recentes apontarem para uma fragilidade renovada. Tanto os PMI oficiais do setor industrial quanto os dos serviços caíram abaixo da marca de 50, que separa a contração da expansão da ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.