DJ MARKET TALK: Crescimento da China pode cair para menos de 3%

(DJ Bolsa)-- A crise imobiliária da China pode arrastar o crescimento económico para menos de 3%, afirmam analistas da S&P Global Ratings num relatório. A fragilidade do setor repercute-se fortemente porque as indústrias imobiliárias e relacionadas representam um quarto da atividade económica da China, disseram os analistas. "No papel, o setor imobiliário representa diretamente cerca de 13% do PIB da China. No entanto, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.