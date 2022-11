DJ MARKET TALK: Crescimento da China pode recuperar para 4,5% em 2023

(DJ Bolsa)-- A economia da China pode apresentar um crescimento de 4,5% em 2023, acima do aumento estimado de 3,1% para este ano, diz Tao Wang, economista-chefe do UBS Investment Bank Research para a China. O economista ressalva que a recuperação vai depender do consumo interno, já que o rápido enfraquecimento da procura externa significa que a China não pode contar com o crescimento das exportações para alimentar a economia como ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.