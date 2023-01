DJ MARKET TALK: Crescimento da China terá abrandado para 1,7% no quarto trimestre

(DJ Bolsa)-- O crescimento económico da China terá abrandado para 1,7% no último trimestre de 2022 em termos homólogos, comparando com uma expansão homóloga de 3,9% no terceiro trimestre, de acordo com uma sondagem a economistas do The Wall Street Journal. A atividade económica terá arrefecido mais no último mês do ano passado, diz a sondagem. As vendas a retalho devem ter caído 7,0% em termos homólogos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.