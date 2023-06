DJ MARKET TALK: Crescimento da China terá perdido ímpeto em maio - sondagem

(DJ Bolsa)-- O ímpeto de crescimento da China deve ter perdido robustez em maio, depois de um arranque forte no primeiro trimestre quando Beijing retirou as restrições por causa da Covid-19, de acordo com uma sondagem junto de 16 economistas. A produção industrial deve ter aumentado 3,5% em termos homólogos em maio, menos que os 5,6% de abril, diz a sondagem. O investimento em ativos fixos terá subido 4,4% em termos homólogos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.