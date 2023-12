DJ MARKET TALK: Crescimento da população de França abranda

(DJ Bolsa)-- A população de França cresceu menos acentuadamente entre 2015 e 2021 do que no período de cinco anos anterior, uma vez que a taxa de substituição natural -- definida pelos nascimentos menos as mortes -- diminuiu, mostram os dados apresentado sesta quinta-feira pelo Insee. França tinha 67,41 milhões de pessoas no início de 2021, o que representa um crescimento anual da produção de 0,3% desde 2015.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.