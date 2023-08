DJ MARKET TALK: Crescimento da Zona Euro deve-se quase totalmente a França, Irlanda

(DJ Bolsa)-- A expansão da economia da Zona Euro no segundo trimestre do ano deve-se sobretudo a uma forte subida do PIB irlandês e às exportações francesas, mas como tal como não é tão positiva quanto parece, diz Jack Allen-Reynolds, economista-chefe para a Zona Euro da Capital Economics. A economia do bloco subiu 0,3% em cadeia, acima das previsões. Mas sem os impulsos extraordinários das exportações francesas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.