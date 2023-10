DJ MARKET TALK: Crescimento da Zona Euro deve ser menor que o esperado

(DJ Bolsa)-- A Zona Euro deve registar um crescimento inferior ao anteriormente esperado, de acordo com as novas previsões do Fundo Monetário Internacional. O bloco deverá crescer apenas 0,7% este ano, antes de acelerar um pouco para 1,2% em 2024; ambas as estimativas são inferiores às estabelecidas nas previsões anteriores em julho. A Alemanha, a maior economia da Zona Euro, deve contrair-se 0,5% este ano, uma diminuição mais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.