DJ MARKET TALK: Crescimento da Zona Euro pode abrandar bastante no 2S

(DJ Bolsa)-- O crescimento económico da Zona Euro deve abrandar consideravelmente no segundo semestre de 2023 e até 2024 com a redução dos empréstimos para as empresas e famílias devido aos custos de financiamento elevados, escrevem os analistas do RBC Capital Markets. "O crescimento económico deve abrandar significativamente no segundo semestre do ano e até 2024 com as condições de crédito mais restritas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.