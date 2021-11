DJ MARKET TALK: Crescimento das exportações da China terá abrandado em novembro

(DJ Bolsa)-- O crescimento das exportações da China pode abrandar drasticamente para cerca de 14% em novembro contra 27,1% em outubro, disse o Nomura. O banco cita uma base de comparação elevada em novembro do ano passado, bem como atrasos nos envios que afetam as exportações com destino aos EUA para as próximas temporadas de compras, o que levou a um adiantamento das expedições. Entretanto, aqueda da procura interna devido ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

