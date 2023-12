DJ MARKET TALK: Crescimento das hipotecas europeias sinaliza fragilidade no imobiliário

(DJ Bolsa)-- O crédito hipotecário da Zona Euro deve atingir uma taxa de crescimento num mínimo de 10 anos em 2023 e 2024 devido ao sentimento contido do mercado imobiliário, de acordo com a European Bank Lending Economic Forecast mais recente da EY. Os empréstimos hipotecários líquidos devem subir 1,5% em 2023, 2,4% em 2024 e 3,3% em 2025, dizem os analistas da EY. O mercado imobiliário está a sofrer com os custos de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.