DJ MARKET TALK: Crescimento das vendas, controlo de custos pode ajudar Inditex

(DJ Bolsa)-- A Inditex pode ver uma revisão em alta do consenso de expectativas graças ao controlo de custos e crescimento consistente das receitas, dizem analistas do RBC Capital Markets numa nota. Nos mercados do Reino Unido, a principal marca do grupo -- a Zara -- tornou-se mais competitiva em termos de preços nos últimos meses, de acordo com dados do RBC. Isto pode pressionar a margem bruta do grupo no curto prazo, mas o consenso de lucros ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.