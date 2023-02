DJ MARKET TALK: Crescimento das vendas da Nestlé não é uma preocupação

(DJ Bolsa)-- O crescimento aquém do esperado das vendas da Nestlé não é uma preocupação tendo em conta que foi negativamente impactado pelos constrangimentos da capacidade no racionamento das unidades de água e manutenção de inventários na América do Norte, diz Jean-Philippe Bertschy, da Vontobel, numa nota de research. A gigante suíça apresentou um "conjunto de resultados sólido e equilibrado entre um crescimento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.