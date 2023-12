DJ MARKET TALK: Crescimento de França deve ser mais fraco este ano, acelerar depois

(DJ Bolsa)-- A economia francesa pode ter crescido ligeiramente menos rápido do que o esperado este ano, mas o alívio da inflação e o cenário monetário gradualmente mais positivo deve trazer uma aceleração nos próximos anos, de acordo com as previsões mais recentes do Banco de França. O produto interno bruto deve subir 0,8% este ano comparando com 2022, um outlook ligeiramente menos otimista do que a estimativa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.