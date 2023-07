DJ MARKET TALK: Crescimento de França não deve ser sustentável

(DJ Bolsa)-- O crescimento robusto de França no segundo trimestre disfarça as fragilidades subjacentes, diz Adrian Prettejohn, economista da Capital Economics para a Europa, numa nota. A segunda maior economia da Zona Euro cresceu 0,5% no segundo trimestre, bastante acima das projeções. Mas o indicador principal foi impulsionado pelas exportações líquidas -- incluindo a entrega de um navio de cruzeiro -- e isso não se deve ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.