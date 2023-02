DJ MARKET TALK: Crescimento do emprego dos EUA foi abrangente em janeiro

(DJ Bolsa)-- O crescimento do emprego dos EUA em janeiro foi liderado pelos ganhos do setor da hotelaria e lazer, serviços empresariais e profissionais e cuidados de saúde. A hotelaria e lazer somaram 128.000 empregos, face a uma média de 89.000 empregos por mês em 2022. O emprego nos serviços empresariais e profissionais subiu 82.000, liderado pelos serviços profissionais, científicos e técnicos. O emprego na educaçã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.