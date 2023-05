DJ MARKET TALK: Crescimento do investimento da China deve abrandar

(DJ Bolsa)-- A recuperação do consumo da China pode continuar este ano, suportada pelos ganhos dos salários, especialmente no setor dos serviços, dizem os economistas do Morgan Stanley, numa nota. Contudo, os economistas alertam que uma desaceleração do crescimento do investimento em ativos fixos, especialmente no imobiliário, aumenta o risco de o crescimento do investimento poder deteriorar-se ainda mais e reemergir como um peso ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.