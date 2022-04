DJ MARKET TALK: Crescimento do PIB da China em 2022 pode abrandar para 4,5%

(DJ Bolsa)-- Os economistas da Mizuho Securities reviram em baixa a previsão do crescimento do PIB da China em 2022 para 4,5% face a 5,1% estimados anteriormente, citando o recente confinamento em grandes cidades incluindo Xangai e Shenzhen para conter a propagação da variante Ómicron altamente contagiosa. "Acreditamos que isto irá pesar no já lento consumo doméstico, contribuir para as perturbações das cadeias de ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

