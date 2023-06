DJ MARKET TALK: Crescimento do PIB da China no segundo trimestre pode ter potencial

(DJ Bolsa)-- O crescimento do PIB da China no segundo trimestre pode não ser tão mau como muitos receiam, já que a recuperação económica ainda decorria em maio, com a produção industrial a subir e o setor dos serviços a ver ganhos razoáveis, dizem economistas da Capital Economics numa nota de research. O PMI compósito oficial aponta que o crescimento do PIB oficial chegue a cerca de 2,0% em cadeia, assumindo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.