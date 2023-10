DJ MARKET TALK: Crescimento do PIB da China terá abrandado no terceiro trimestre

(DJ Bolsa)-- O crescimento económico da China terá caído para 4,5% em relação ao ano anterior no terceiro trimestre, de acordo com a previsão de 16 economistas consultados pelo The Wall Street Journal. A queda das exportações e a continuação da queda do mercado imobiliário provavelmente afetaram o crescimento económico do país. A expansão prevista seria inferior ao crescimento anual de 6,3% registado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.