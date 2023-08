DJ MARKET TALK: Crescimento do PIB da Zona Euro disfarça fragilidade subjacente

(DJ Bolsa)-- Algumas idiossincrasias nacionais impulsionaram os números do crescimento do PIB da Zona Euro no segundo trimestre, disfarçando o que parece estar mais próximo de uma estagnação, refere o analista do Deutsche Bank Marc de Muizon numa nota. A Zona Euro registou um crescimento de 0,3% no segundo trimestre, superando as previsões dos economistas. Mas esta aparente robustez foi motivada por fatores específicos em alguns ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.