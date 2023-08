DJ MARKET TALK: Crescimento do PIB do Reino Unido é uma preocupação para BOE

(DJ Bolsa)-- A recuperação do crescimento económico do Reino Unido provavelmente significa mais restrição monetária pelo Banco de Inglaterra, ou BOE, refere o economista-chefe para a Europa da T.Rowe Price, Tomasz Wieladek, numa nota. A economia cresceu 0,5% em junho, acima das expectativas, com base na subida da indústria transformadora. Isto sugere que as tentativas do BOE para conter a inflação elevada -- atravé... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.