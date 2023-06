DJ MARKET TALK: Crescimento do PIB não afasta recessão no Reino Unido

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O produto interno bruto do Reino Unido cresceu 0,2% em abril, o que pode alimentar expectativas de que a economia vai escapar a uma recessão, mas isso ainda não está garantido, diz a vice-economista-chefe da Capital Economics para o Reino Unido, Ruth Gregory, numa nota. O sentimento geral é de que a economia ainda está resiliente às taxas de juro elevadas, mas o impacto total da restrição ainda não se fez ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.