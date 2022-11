DJ MARKET TALK: Crescimento dos empréstimos na Zona Euro abranda em outubro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os dados de crédito e dinheiro da Zona Euro de outubro revelam sinais claros de moderação no crescimento dos empréstimos, refere o economista sénior da Oxford Economics Ricardo Amaro numa nota. O crescimento homólogo dos empréstimos ajustados abrandou para 6,5% em outubro, face ao máximo de quase 14 anos de setembro de 7%. "Embora este seja ainda um ritmo bastante robusto de crescimento, os fluxos mensais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.