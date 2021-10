DJ MARKET TALK: Crescimento dos EUA deve recuperar ímpeto

(DJ Bolsa)-- O crescimento económico dos EUA desacelerou significativamente nos últimos meses, mas não se prevê que a recuperação estagne, disseram economistas do Commerzbank. Há sinais de que o momento fraco da economia está a chegar ao fim e que o mercado de trabalho continua a recuperar do choque da pandemia, afirmam. O setor dos serviços deve começar a ter um melhor desempenho com o fim da pandemia, e as fá... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone