DJ MARKET TALK: Crescimento dos lucros da BP compara fortemente com rivais

(DJ Bolsa)-- O crescimento dos lucros da BP parece mais forte do que o das rivais europeias e está alinhado com o ritmo mais rápido das pares dos EUA, dizem analistas do Citi numa nota de research depois da atualização da petrolífera aos investidores em Denver, na terça-feira. A BP reviu a previsão de lucros do upstream até 2030 em 5%, o que, embora dificilmente seja material, prova que a empresa opera agora um negócio ...