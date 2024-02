DJ MARKET TALK: Crescimento dos salários cada vez mais importante - BCE/Lagarde

(DJ Bolsa)-- O crescimento dos salários é um driver cada vez mais importante para a dinâmica da inflação nos próximos trimestres, disse a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. A tendência reflete-se na rigidez do mercado laboral e na exigência de compensação por parte dos trabalhadores de aumentos que reflitam os aumentos dos preços, disse Lagarde em Bruxelas. Contudo, embora o indicador avanç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.