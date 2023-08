DJ MARKET TALK: Crescimento dos salários pode sinalizar mais subidas das taxas

(DJ Bolsa)-- O abrandamento do crescimento do emprego não significa que as subidas das taxas da Reserva Federal dos EUA já terminaram, diz Michael Baker, analista da Davidson, numa nota de research. As contratações de julho ficaram abaixo das expectativas, mas os salários cresceram a uma taxa anual de 4,4%, que está acima das estimativas e é consistente com junho, de acordo com Baker. O analista diz que o crescimento dos salá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.