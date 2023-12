DJ MARKET TALK: Crescimento económico alemão deve ser mais fraco em 2024 - Ifo

(DJ Bolsa)-- O crescimento económico alemão deve ser mais fraco do que o esperado anteriormente, de acordo com o Ifo. O instituto de research económico espera agora um crescimento de 0,9% em 2024, face aos 1,4% previstos em setembro. Mas se forem feitos mais cortes orçamentais, em sequência de uma decisão do Tribunal Constitucional, a projeção pode ser demasiado otimista, diz o diretor do Ifo, Timo Wollmershaeuser. Se o orç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.