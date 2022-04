DJ MARKET TALK: Crescimento económico do Reino Unido está a perder gás

(DJ Bolsa)-- A atividade económica do Reino Unido está a abrandar no segundo trimestre, de acordo com dados de alta frequência analisados pelo Deutsche Bank. Os indicadores de geolocalização em centros comerciais, propriedades industriais, fábricas de produtos químicos, hotéis, estações de comboio e eventos sociais estão a diminuir, disse o banco alemão. "Continuamos a prever que o PIB do Reino Unido ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone