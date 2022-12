DJ MARKET TALK: Crescimento económico global deve abrandar em 2023

(DJ Bolsa)-- A economia mundial deve crescer 1,3% em 2023, abaixo dos 3% em 2022, disse o diretor de research global de economia da Oxford Economics, Ben May. Dados económicos sugerem que o PIB global vai abrandar acentuadamente no quarto trimestre de 2022, com exceção da economia dos EUA, que teve um desempenho um pouco melhor do que o esperado, disse May. Na China, é provável uma recuperação moderada no consumo e na economia em ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.