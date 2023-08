DJ MARKET TALK: Crescimento fraco pode estar a ajudar batalha da inflação de Itália

(DJ Bolsa)-- Uma economia mais fraca pode estar a ajudar a reduzir a inflação em Itália, diz o economista do ING Paolo Pizzoli, numa nota. A terceira maior economia da Zona Euro contraiu-se inesperadamente no segundo trimestre, penalizada pela fraca atividade industrial e pela lenta procura doméstica, de acordo com dados preliminares. Entretanto, a inflação caiu para 6% em julho, um abrandamento possivelmente ajudado pela descida da ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.