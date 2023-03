DJ MARKET TALK: Crescimento global está em risco com turbulência na banca dos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A restrição no crédito dos EUA motivada pelo stress bancário pode afetar o crescimento global ao penalizar a procura por bens e serviços de outros países. O sistema financeiro e o comércio estão indexados ao dólar dos EUA e isso significa condições financeiros nos EUA mais restritas -- como menos prestação de crédito, custos de financiamento mais elevados e preços mais baixos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.