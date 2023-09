DJ MARKET TALK: Crescimento lento de Itália complica tarefa de redução do deficit

(DJ Bolsa)-- O governo italiano pode ter de tomar decisões difíceis à medida que a economia abranda, alerta Claus Vistesen, economista-chefe para a Zona Euro da Pantheon Macroeconomics. A economia italiana deve crescer a um ritmo mais lento que o esperado este ano e no próximo, de acordo com as previsões da Comissão Europeia publicadas esta segunda-feira. "Itália está lenta e seguramente a voltar para a tendência ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.