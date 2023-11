DJ MARKET TALK: Crescimento mais lento deve levar a queda das taxas, yields

(DJ Bolsa)-- O crescimento económico mais lento em 2024 deve levar a uma descida das expectativas de taxas de juro, no curto e no longo prazo, diz o UBS Global Wealth Management numa nota. Da mesma forma, o UBS GWM espera que as yields dos Treasurys a 10 anos caiam para 3,5% até ao final de 2024, contra os atuais 4,459%. Também vê o equilíbrio das yields dos Treasurys a 10 anos nos 3,5%, com base numa inflação de 2%-2,5%; uma taxa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.