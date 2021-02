DJ MARKET TALK: Crescimento modesto do Reino Unido foi resultado dos confinamentos

(DJ Bolsa)-- A subida trimestral de 1% do PIB representaria um crescimento razoável antes da pandemia, mas atualmente mostra uma alteração modesta na atividade enquanto a economia do Reino Unido tenta desesperadamente acelerar, diz Ian Warwick, da Deepbridge Capital. "Estes números são o resultado dos confinamentos inconsistentes do Reino Unido durante os meses turbulentos [do outono] e a incerteza do Brexit", diz Warwick. O governo ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone