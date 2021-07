DJ MARKET TALK: Crescimento PIB da China deve ganhar ritmo no 2S

(DJ Bolsa)--Prevê-se que o crescimento económico da China acelere no segundo semestre, já que o consumo das famílias deve ser suportado pelo aumento da vacinação e do investimento empresarial graças à recuperação dos lucros, disse a Oxford Economics. A China registou um crescimento de 7,9% do PIB no segundo trimestre, desacelerando acentuadamente em relação à expansão de 18,3% do primeiro trimestre.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone