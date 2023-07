DJ MARKET TALK: Crescimento salarial britânico deve forçar subidas de taxas do BOE

(DJ Bolsa)-- O crescimento salarial no Reino Unido pode garantir mais aumentos de taxas do Banco de Inglaterra, ou BOE, com o ímpeto dos salários a parecer bastante mais forte do que as expectativas do banco central, de acordo com dados da Oxford Economics em colaboração com a Penta. Os números sugerem um crescimento salarial de cerca de 1,8% numa base móvel a três meses, bastante acima das expectativas do BOE de 1% para o segundo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.