DJ MARKET TALK: Crescimento salarial do R Unido deve estar acima da inflação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os salários do Reino Unido podem finalmente estar a crescer a um ritmo superior aos preços, mas isso não são boas notícias para os consumidores ou para o Banco de Inglaterra, ou BOE, diz Richard Carter, responsável de research de ativos de rendimento fixo da firma de gestão de investimento Quilter Cheviot. Os salários cresceram ao ritmo mais elevado desde que começaram os registos comparáveis entre abril ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.