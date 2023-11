DJ MARKET TALK: Crescimento salarial dos EUA abrandou em outubro

(DJ Bolsa)-- Os norte-americanos obtiveram ganhos salariais mais reduzidos em outubro, com o rendimento médio por hora a aumentar 4,1% face ao período homólogo, contra uma subida de 4,3% em setembro, de acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA. A Reserva Federal tem procurado sinais de alívio das pressões de preços no mercado de trabalho, incluindo nos ganhos salariais, enquanto tenta abrandar a inflação. O presidente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.